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«Сочи» — «Спартак»: Тедеско получил желтую карточку

17:14
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

Главный арбитр встречи Игорь Панин показал тренер желтую карточку в конце первого тайма.

Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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