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«Сочи» — «Спартак»: Понсе и Ларссон выйдут с первых минут, Заболотный — в запасе

15:22
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозинью, Дуганджич.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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