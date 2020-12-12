«Сочи» — «Спартак»: Понсе и Ларссон выйдут с первых минут, Заболотный — в запасе
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозинью, Дуганджич.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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