«Сочи» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

8 октября состоится матч 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом». Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Шипунов, Батырев, Джорджевич.

Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Мещанинов, Кравцов, Ушатов, Сарвели, Жоазиньо, Мартовой.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Марадишвили, Педро Габриэл, Камано, Игнатьев.

Запасные: Гилерме, Савин, Магкеев, Мампасси, Митай, Ненахов, Куликов, Керк, Изидор, Раконьяц.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени.