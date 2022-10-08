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8 октября, 17:55

Норманн получил вывих левого плеча в матче с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны подробности травмы полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна, которую футболист получил в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА.

Комментатор Константин Генич в прямом эфире сообщил, что футболист получил вывих левого плеча.

Норманн получил травму в самом конце первого тайма и был сразу заменен.

В этом сезоне РПЛ он провел 4 матча, в которых получил 1 желтую карточку.

В следующем туре «Динамо» 15 октября сыграет против «Оренбурга».

Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 - : -
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 - : -
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