«Сочи» — «Крылья Советов»: Москалев отменил пенальти в ворота хозяев после подсказки ВАР

Главный арбитр матча «Сочи» — «Крылья Советов» Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев, но изменил решение в конце первого тайма матча 26-го тура РПЛ.

В компенсированное время к первому тайму Москалев назначил одиннадцатиметровый после падения Амара Рахмановича в штрафной сочинцев. После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора арбитр изменил свое решение.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max