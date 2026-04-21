«Сочи» — «Крылья Советов»: Москалев отменил пенальти в ворота хозяев после подсказки ВАР
Главный арбитр матча «Сочи» — «Крылья Советов» Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев, но изменил решение в конце первого тайма матча 26-го тура РПЛ.
В компенсированное время к первому тайму Москалев назначил одиннадцатиметровый после падения Амара Рахмановича в штрафной сочинцев. После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора арбитр изменил свое решение.
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|
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|
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|
5
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|5
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|
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|5
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|12
|
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|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
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|5
|6
|15-19
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16
|Факел
|13
|1
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
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|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
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|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|3
|
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|1
|1
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