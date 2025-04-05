Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с «Локомотивом»

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 23-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 62-й минуте открыл полузащитник хозяев Алексей Батраков. Железнодорожники отличились после ошибки Вендела, который потерял мяч у своей штрафной.

«Зенит» отыгрался благодаря голу Александра Соболева на 85-й минуте. 28-летний нападающий впервые забил за сине-бело-голубых в РПЛ. В последний раз Соболев забивал в чемпионате России около года назад — 7 апреля 2024 года. Тогда он еще выступал за «Спартак» и оформил дубль в матче против московского «Динамо» (2:1).

В концовке гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Педро.

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

«Локомотив» (41) по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.