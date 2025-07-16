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16 июля 2025, 18:28

Смородская — о «Спартаке»: «Команда теряет лицо. Клуб назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям»

Дарик Агаларов
корреспондент
Ольга Смородская.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением о московском «Спартаке».

«Спартак» теряет лицо. Он нанимает никому не ясных тренеров, которые откуда-то свалились на клуб. «Спартак» назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. Более того, руководство тратит громадные деньги на трансферы для этого неизвестного тренера. А приобретения эти не выстреливают ни в какую. «Спартак» очень много потерял от этих неадекватных назначений», — сказала Смородская «СЭ».

Нынешним главным тренером «Спартака» является Деян Станкович, он возглавил команду перед сезоном-2024/25. По его итогам московский клуб занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 25 мая клуб объявил о продлении контракта с 46-летним сербом до лета 2027 года.

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ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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Юрист Писарского заявил, что «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с форвардом

Президентом «Ахмата» стал Якуб Закриев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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