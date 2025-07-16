Смородская — о «Спартаке»: «Команда теряет лицо. Клуб назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением о московском «Спартаке».

«Спартак» теряет лицо. Он нанимает никому не ясных тренеров, которые откуда-то свалились на клуб. «Спартак» назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. Более того, руководство тратит громадные деньги на трансферы для этого неизвестного тренера. А приобретения эти не выстреливают ни в какую. «Спартак» очень много потерял от этих неадекватных назначений», — сказала Смородская «СЭ».

Нынешним главным тренером «Спартака» является Деян Станкович, он возглавил команду перед сезоном-2024/25. По его итогам московский клуб занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 25 мая клуб объявил о продлении контракта с 46-летним сербом до лета 2027 года.