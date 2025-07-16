Президентом «Ахмата» стал Якуб Закриев

Новым президентом «Ахмата» стал Якуб Закриев, сообщает пресс-служба клуба.

Закриев с 2018 по 2020 год был мэром Грозного. С 23 мая 2024-го должность президента «Ахмата» занимал сын Рамзана Кадырова Ахмат.

«Ахмат» в сезоне-2024/25 набрал 25 очков и занял 14-е место в таблице РПЛ. В стыковых матчах за право сыграть в чемпионате России в сезоне-2025/26 грозненцы победили «Урал» (1:2, 2:0).