Юрист Писарского заявил, что «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с форвардом

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, заявил, что клуб расторг контракт с игроком в одностороннем порядке.

«ФК «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли трудовой договор с Владимиром Писарским на основании п. 1 ч. 1 ст. 348.11 — спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев.

С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», — написал Смирнов в Telegram-канале.

В четверг, 3 июля, РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.