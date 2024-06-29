Смородская призвала Дзюбу завершить игровую карьеру
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, в каком клубе нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру.
«Дзюба уже точно не поедет за границу. Возраст у Артема уже не тот. Ему пора заканчивать карьеру. В «Локомотиве» он не показал ничего особенного», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
По окончании минувшего сезона РПЛ футболист покинул «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года. В активе Дзюбы 12 голов и девять результативных передач в 39 матчах за железнодорожников.
В ходе карьеры Дзюба стал четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», а также двукратным обладателем Кубка и четырехкратным триумфатором Суперкубка страны.
Источник: «РБ Спорт»
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