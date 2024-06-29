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Смородская призвала Дзюбу завершить игровую карьеру

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, в каком клубе нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру.

«Дзюба уже точно не поедет за границу. Возраст у Артема уже не тот. Ему пора заканчивать карьеру. В «Локомотиве» он не показал ничего особенного», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По окончании минувшего сезона РПЛ футболист покинул «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года. В активе Дзюбы 12 голов и девять результативных передач в 39 матчах за железнодорожников.

В ходе карьеры Дзюба стал четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», а также двукратным обладателем Кубка и четырехкратным триумфатором Суперкубка страны.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
Ольга Смородская
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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