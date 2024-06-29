Агент Джикии отреагировал на информацию о предложении «Химок»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее сообщалось, что 30-летний защитник получил предложение от подмосковных «Химок».

«Я не знаю такие новости», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Футболист покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.