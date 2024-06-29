Деменко: «Для РПЛ Дзюба еще пригодится»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
«Думаю, к Дзюбе есть интерес только от команд нижней части турнирной таблицы РПЛ. Наверное, в верхней части вряд ли к нему будет интерес. ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» — нет. Если только команды, которые поднялись в РПЛ. Но вопрос: захочет ли туда Дзюба? Я не сомневаюсь, что для РПЛ Дзюба бы ещё пригодился. Всё будет зависеть от его формы и подготовки», — сказал Деменко Legalbet.
35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом». В минувшем сезоне форвард провел 26 матчей за красно-зелёных во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.
Источник: Legalbet
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