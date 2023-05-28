Смолов: «Завершить карьеру в «Динамо»? Было бы супер»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что готов завершить карьеру в московском клубе.

— Есть ли готовность завершить карьеру в «Динамо»?

— Честно говоря, готовность есть. Было бы супер завершить карьеру в «Динамо».

Смолов — воспитанник «Динамо», на его счету 22 гола и 12 результативных передач в 122 матчах за бело-голубых.

Нынешний контракт 33-летнего Смолова с клубом действует до конца июня 2024 года.