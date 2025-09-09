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«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью ближайшие четыре года

Алина Савинова

Юрист, представлявший «Химки» в суде, рассказал, что подмосковный клуб не сможет заниматься футбольной деятельностью четыре года.

Во вторник, 9 сентября, Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

«Возможно ли, что клуб возобновит свое существование? Есть ограничения по футбольному законодательству. Клуб должен выступать в том же регионе, с таким же названием. Очевидно, в ближайшие четыре года футбольный клуб «Химки» не появится», — приводит ТАСС слова юриста.

Ранее специалист заявил, что полномочия по выплате долгов футбольного клуба перешли к конкурсному управляющему.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, однако клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате России-2025/26. 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

Источник: ТАСС
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Футбол
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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И К Ж
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