«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью ближайшие четыре года

Юрист, представлявший «Химки» в суде, рассказал, что подмосковный клуб не сможет заниматься футбольной деятельностью четыре года.

Во вторник, 9 сентября, Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

«Возможно ли, что клуб возобновит свое существование? Есть ограничения по футбольному законодательству. Клуб должен выступать в том же регионе, с таким же названием. Очевидно, в ближайшие четыре года футбольный клуб «Химки» не появится», — приводит ТАСС слова юриста.

Ранее специалист заявил, что полномочия по выплате долгов футбольного клуба перешли к конкурсному управляющему.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, однако клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате России-2025/26. 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.