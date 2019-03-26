Слушания по делу Кокорина и Мамаева начнутся 3 апреля

Процесс по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева начнется 3-го апреля в Пресненском суде Москвы.

На официальном сайте суда сообщается, что назначено предварительное судебное заседание по делу футболистов и их соучастников. Судьей на этот процесс назначена Абрамова Елена Дмитриевна. Начало слушаний – в 14:00.

Сейчас футболисты находятся в СИЗО. Им и двум их соучастникам вменяют статьи "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". По данным следствия, спортсмены и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем, уже в кафе, – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

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