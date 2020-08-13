Слуцкий дисквалифицирован и оштрафован за критику судей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два матча — один из которых условно, с испытательным сроком до окончания чемпионата, за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча (судьи) 1-го тура РПЛ с «Локомотивом». Также специалисту выписан штраф 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Слуцкий был удален в перерыве игры «Рубин» — «Локомотив» (0:2). После первого тайма тренер обратился к главному арбитру Сергею Иванову с вопросом о неназначении 11-метрового в ворота гостей, а перед началом второго тайма — еще раз пообщался с рефери, который уже достал красную карточку.

После матча Слуцкий критично оценил уровень судейства в РПЛ и квалификацию Иванова в интервью для основного телевещателя, потом продолжил на пресс-конференции и сделал заявление через «СЭ». В нем специалист еще раз поднял проблему судейства в России и заявил, что арбитра Иванова стоит дисквалифицировать пожизненно.