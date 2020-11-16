Шварц: «В этом случае у молодежи будут проблемы со мной»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» о привлечении молодых игроков к матчам Тинькофф РПЛ.

— Вы смело вводите молодежь в состав. Знаете, что Захарян в свои 17 — самый юный игрок РПЛ, а моложе 18-летнего Тюкавина в стартовом составе выходил только один человек — Карпов из ЦСКА?

— Не в курсе этой статистики, и у нас не было цели ставить какие-то рекорды. Критерии совсем другие: кто и как себя показывает на тренировках, ведет себя как личность, проявляет характер. Я могу сказать, что у нас на занятиях приличный уровень. Но если молодежь его выдерживает, то почему ее не выпускать? Если Тюкавин забивает на занятиях против наших основных защитников, почему не дать ему шанс в РПЛ? Возраст не играет никакой роли. А молодежь в «Динамо» хорошая.

— Не опасаетесь звездной болезни? В России это явление довольно распространенное.

— В этом случае появятся проблемы со мной. Если что-то подобное увижу, то футболист быстро окажется в моем кабинете, где покажу ему видео с тренировки или цифры по рывковой работе. Скажу: «Ты оказался в первой команде благодаря своему труду. И только благодаря ей сможешь стать лучше». Но у меня пока нет опасений, что такое случится — не вижу по тренировкам, что кто-то склонен к самоуспокоенности. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Сандро Шварцем можно прочитать здесь.