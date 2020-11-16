РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц: «В этом случае у молодежи будут проблемы со мной»

11:00
Константин Тюкавин в матче против «Локомотива» (5:1). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Тюкавин в матче против «Локомотива» (5:1). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» о привлечении молодых игроков к матчам Тинькофф РПЛ.

— Вы смело вводите молодежь в состав. Знаете, что Захарян в свои 17 — самый юный игрок РПЛ, а моложе 18-летнего Тюкавина в стартовом составе выходил только один человек — Карпов из ЦСКА?

— Не в курсе этой статистики, и у нас не было цели ставить какие-то рекорды. Критерии совсем другие: кто и как себя показывает на тренировках, ведет себя как личность, проявляет характер. Я могу сказать, что у нас на занятиях приличный уровень. Но если молодежь его выдерживает, то почему ее не выпускать? Если Тюкавин забивает на занятиях против наших основных защитников, почему не дать ему шанс в РПЛ? Возраст не играет никакой роли. А молодежь в «Динамо» хорошая.

— Не опасаетесь звездной болезни? В России это явление довольно распространенное.

— В этом случае появятся проблемы со мной. Если что-то подобное увижу, то футболист быстро окажется в моем кабинете, где покажу ему видео с тренировки или цифры по рывковой работе. Скажу: «Ты оказался в первой команде благодаря своему труду. И только благодаря ей сможешь стать лучше». Но у меня пока нет опасений, что такое случится — не вижу по тренировкам, что кто-то склонен к самоуспокоенности. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Сандро Шварцем можно прочитать здесь.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19669
Все опросы
Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир