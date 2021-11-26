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Макаров вернулся в общую группу «Динамо» перед матчем с «Рубином»

13:17
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто не сможет принять участие в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».

«Точно: Лаксальт и Лесовой. Макаров в начале недели провел индивидуальные тренировки. Вчера он провел тренировки в общей группе», — сказал Шварц.

Также тренер высказался об отсутствии полузащитника казанской команды Оливера Абильгора в предстоящей встрече.

«Мы знаем, что это качественный и хороший игрок. В опорной зоне его кто-то заменит — это задача главного тренера оппонента. Во главе угла стоит наша игра, именно она нас больше заботит», — заявил он.

При это Шварц оценил игру своих подопечных при стандартных положениях.

«В первую очередь, нам важен стартовый состав на «Рубин». Сейчас у нас есть два исполнителя стандартов. Мы определяем только игроков, который владеют двумя ногами. У нас хорошие исполнители. Мы забивали несколько мячей со стандартов. Захарян — очень качественный исполнитель стандартов», — подытожил тренер.

Встреча «Рубина» с «Динамо» состоится 18 ноября на стадионе Центральный в Казани. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Рубин
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22%

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1X

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1.85

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18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
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П1

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Ф1 (-1.0)

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ТМ 3.5

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ЦСКА
Зенит

П2

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1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

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1.73

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Артем Бухаев все материалы автора

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