Макаров вернулся в общую группу «Динамо» перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто не сможет принять участие в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».

«Точно: Лаксальт и Лесовой. Макаров в начале недели провел индивидуальные тренировки. Вчера он провел тренировки в общей группе», — сказал Шварц.

Также тренер высказался об отсутствии полузащитника казанской команды Оливера Абильгора в предстоящей встрече.

«Мы знаем, что это качественный и хороший игрок. В опорной зоне его кто-то заменит — это задача главного тренера оппонента. Во главе угла стоит наша игра, именно она нас больше заботит», — заявил он.

При это Шварц оценил игру своих подопечных при стандартных положениях.

«В первую очередь, нам важен стартовый состав на «Рубин». Сейчас у нас есть два исполнителя стандартов. Мы определяем только игроков, который владеют двумя ногами. У нас хорошие исполнители. Мы забивали несколько мячей со стандартов. Захарян — очень качественный исполнитель стандартов», — подытожил тренер.

Встреча «Рубина» с «Динамо» состоится 18 ноября на стадионе Центральный в Казани. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.