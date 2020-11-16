Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал об уровне Тинькофф РПЛ и идеале тренера.

— Бытует такое мнение: РПЛ — лига «автобусов», что тормозит развитие футбола.

— Пока такого крена не заметил, хотя видел еще не все команды. Во всей Европе топ-клубы стараются действовать активно, но при этом не несутся вперед безоглядно, ищут баланс между атакой и обороной. И в России — то же самое. Видел «Ростов» — команда играет очень активно впереди. «Локомотив» быстро переключается от защиты к нападению. Совершенно не могу сказать, что нашел здесь одни «автобусы».

— Можно ли сказать, что образец для вас — работа Клоппа? И что «Динамо» будет стремиться играть, как «Ливерпуль»??

— Я не сторонник слепого копирования. Когда принимаешь новую команду, проще всего сказать: станем, как «Ливерпуль», «Реал» и «Барселона» вместе взятые. Но стиль — это всегда твои представления о футболе, наложенные на конкретных исполнителей. Модель должна подходить имеющимся в составе. Самое главное — мы хотим играть активно. Думаю, это было заметно по первым трем матчам. Дальше надо развивать такое, прогрессировать. Мне не хотелось бы этих шаблонов: «Динамо» будет играть, как «Ливерпуль». Хотя, без сомнений, то, с какой интенсивностью действует команда Клоппа, как футболисты выходят в атаку, мне доставляет удовольствие. (Константин Алексеев)

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