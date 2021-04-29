Шварц рассказал о настрое игроков «Динамо» на матч с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о состоянии игроков перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».

«Мы проводим много индивидуальных бесед с игроками. Важно поддерживать психологическое состояние футболистов. После «Химок» также общались. Все настроены на следующие игры, нам важно побеждать», — сказал Шварц «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Матч с «Рубином» состоится 1 мая. Начало игры — в 14.00 (мск).

(Сергей Федоров)