Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун рассказал, почему у болельщиков «Спартака» появилась теория заговора

11:43
Леонид Федун. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решения КДК РФС отменить дисквалификацию полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе отстранение защитника красно-белых Самюэля Жиго.

«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно», — цитирует Федуна «РБК Спорт».

Функционер заявил, что болельщики «Спартака» считают, что к команде относятся предвзято.

«У наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях, лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», — добавил Федун.

Жиго пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Начало в субботу в 19.00 (мск). Футболист получил четвертую карточку в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/604b21789a794704e1d64650?from=newsfeed

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир