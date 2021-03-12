Федун рассказал, почему у болельщиков «Спартака» появилась теория заговора

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решения КДК РФС отменить дисквалификацию полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе отстранение защитника красно-белых Самюэля Жиго.

«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно», — цитирует Федуна «РБК Спорт».

Функционер заявил, что болельщики «Спартака» считают, что к команде относятся предвзято.

«У наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях, лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», — добавил Федун.

Жиго пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Начало в субботу в 19.00 (мск). Футболист получил четвертую карточку в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).