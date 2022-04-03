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Шварц: «Мы рады, что наш капитан достиг такого пика карьеры»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Если говорить о матче, то в первый тайм активно вошли, агрессивно сыграли в обороне, забили гол в раздевалку. Второй тайм сложился иначе, игра перешла в спокойное русло. Я считаю, что победили заслуженно.

Отдали инициативу сопернику во втором тайме? Мы сами себе создали проблемы. Много футболистов вернулись после выступления за национальные команды, сложная дорога. Если бы мы повели со счетом 2:0, то матч сложился бы по-другому. Что касается судейства, то мы стараемся не давать комментариев относительно работы арбитров", — цитирует Шварца ТАСС.

Он также поздравил голкипера и капитана команды Антона Шунина, который провел 100-й матч без пропущенных мячей в карьере.

«Мы рады, что наш капитан достиг такого пика карьеры, что он вошел в «Клуб Льва Яшина», — сказал Шварц. — Это общая заслуга. Невероятное достижение Антона. Но если говорить в целом о нашей вратарской бригаде, она укомплектована профессиональными игроками».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 23 матчах. В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Нижним Новгородом» 9 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport

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Сочи
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24%

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ТБ 2.5

22%

1.79

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15%

1.76
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Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

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1.70

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1.45
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Краснодар 0
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П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

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Антон Шунин
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ФК Краснодар
Сандро Шварц
0
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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