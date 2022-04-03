Шварц: «Мы рады, что наш капитан достиг такого пика карьеры»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Если говорить о матче, то в первый тайм активно вошли, агрессивно сыграли в обороне, забили гол в раздевалку. Второй тайм сложился иначе, игра перешла в спокойное русло. Я считаю, что победили заслуженно.

Отдали инициативу сопернику во втором тайме? Мы сами себе создали проблемы. Много футболистов вернулись после выступления за национальные команды, сложная дорога. Если бы мы повели со счетом 2:0, то матч сложился бы по-другому. Что касается судейства, то мы стараемся не давать комментариев относительно работы арбитров", — цитирует Шварца ТАСС.

Он также поздравил голкипера и капитана команды Антона Шунина, который провел 100-й матч без пропущенных мячей в карьере.

«Мы рады, что наш капитан достиг такого пика карьеры, что он вошел в «Клуб Льва Яшина», — сказал Шварц. — Это общая заслуга. Невероятное достижение Антона. Но если говорить в целом о нашей вратарской бригаде, она укомплектована профессиональными игроками».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 23 матчах. В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Нижним Новгородом» 9 апреля.