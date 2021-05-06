Шварц посетовал на слабую реализацию у «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Я считаю, что наша схема не имеет никакого значения в том, что мы не сумели поразить ворота соперника в последних встречах, — отметил Шварц. — У нас было 49 опасных моментов, которые мы не реализовали. Это и будет той самой работой, которую нам необходимо провести.

Почему футбола «Динамо» хватает на 15-20 минут? Пропущенные мячи и нереализованные моменты не должны нас сломить. Парни не должны опускать голову. Мы должны продолжать играть с тем же настроем и зарядом. Если брать матч с «Краснодаром», то там мы нашли силы и смогли перевернуть результат. Именно так мы должны играть. Для нас очень важно — это верить в себя, верить в свои силы".

«Николо Моро может играть на позиции опорного полузащитника и «восьмерки». У него высокий процент точных передач и ударов. У каждого нашего игрока есть потенциал, над которым нам необходимо работать», — добавил Шварц.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 8 мая и начнется в 16:30 мск. «Железнодорожники» с 52 очками занимают третье место в турнирной таблице, бело-голубые с 46 очками — на седьмой строчке.

(Артем Бухаев)