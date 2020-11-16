Шварц: «Цели? Я знаю историю «Динамо» и какое у него амбициозное руководство»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о целях клуба в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ и в будущем.

— На первой пресс-конференции вы ушли от четкого ответа на вопрос о целях на сезон. Однако ни для кого не секрет, что это — попадание в еврокубки. Вы же наверняка это обсуждали при переговорах.

— Послушайте, я знаю, в какой клуб шел, какая у него славная история. Не стоит лишний раз говорить, что у «Динамо» амбициозное руководство. И я, поверьте, не менее амбициозен. Приехал в Россию не номер отбывать, а чего-то достигать с командой. И таблицу внимательно изучаю после каждого тура, даже не сомневайтесь. При этом не вижу смысла говорить о том, что будет в следующем мае, что — через два-три года. Поэтому и мой ответ оказался без конкретики, что, возможно, кому-то не понравилось. Опыт футболиста и тренера подсказывает: стоит концентрироваться на текущей работе. Заглядывая далеко вперед, ты теряешь фокусировку на сегодняшнем дне, на ближайшем матче. Если говорить о целях, то главная для меня такова: проводить лучшие тренировки, чтобы развивать футболистов и доносить до них наши идеи. Только это поможет нам выступать, чтобы были довольны все — болельщики, руководители, тренерский штаб с футболистами.

— Думаете, если прямо ответить, что цель — еврокубки, это будет давить на игроков?

— Нет, дело не в этом. Более того, ничто не может давить на нас больше, чем мы сами на себя. И мы должны перед собой ставить цели выше, чем кто-либо со стороны. Потому что больше всего заинтересованы в достижении максимума. Просто я хочу, чтобы для каждого целью была лучшая работа сегодня, именно это имеет решающее значение, а не взгляд, устремленный в май следующего года. При этом, повторю, прекрасно знаю, что хочет клуб. (Константин Алексеев)

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает четвертое место после 14-и туров, имея в активе 26 очков. У лидера ЦСКА — 31 балл.

Полностью интервью с Сандро Шварцем можно прочитать здесь.