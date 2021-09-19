Голкипер «Динамо» Антон Шунин пропустил матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Вратарь выложил фото в Instagram, после чего стало понятно, почему именно он не смог принять участие в матче.

У голкипера большая ссадина на весь подбородок.

«Рабочая травма. Матч с «Сочи» пропускаю, но скоро буду в строю», — написал Шунин.