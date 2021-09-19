Шунин показал, почему пропустил матч «Сочи» — «Динамо»
Голкипер «Динамо» Антон Шунин пропустил матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Вратарь выложил фото в Instagram, после чего стало понятно, почему именно он не смог принять участие в матче.
У голкипера большая ссадина на весь подбородок.
«Рабочая травма. Матч с «Сочи» пропускаю, но скоро буду в строю», — написал Шунин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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