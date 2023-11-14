Шишкин: «Перестановки в составе «Спартака» можно «мусолить» бесконечно, но Абаскаль все сказал»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал отсутствие форварда Александра Соболева в стартовом составе красно-белых в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Зато играет Зиньковский, про которого раньше спрашивали — почему он не играет? Думаю, таким образом Абаскаль дает ему шанс, которую игру выпуская в стартовом составе. А перестановки в составе по исполнителям — Медина, Бонгонда, Мойзес — это можно бесконечно «мусолить». Но решение принимает тренер, и он сам очень мощно выступил по этому поводу. Понятно, что Соболев может быть недоволен своим игровым временем или чем-то еще. Но я всегда говорил, что мы знаем о происходящем внутри команды. Надеюсь только, что там не происходит каких-то серьезных «подводных течений», которые влияют на микроклимат. Хотя, конечно, без этого наверняка не обходится. Все-таки там что-то есть. Но во внутренние проблемы лезть не хочется. Хорошо, что одержали в итоге такую тяжелую победу», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

После первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестую позицию в турнирной таблице РПЛ. 25 ноября московская команда на выезде сыграет протий «Балтики», идущей на 14-м месте в чемпионате.