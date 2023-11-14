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14 ноября, 23:20

Шишкин: «Перестановки в составе «Спартака» можно «мусолить» бесконечно, но Абаскаль все сказал»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал отсутствие форварда Александра Соболева в стартовом составе красно-белых в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Зато играет Зиньковский, про которого раньше спрашивали — почему он не играет? Думаю, таким образом Абаскаль дает ему шанс, которую игру выпуская в стартовом составе. А перестановки в составе по исполнителям — Медина, Бонгонда, Мойзес — это можно бесконечно «мусолить». Но решение принимает тренер, и он сам очень мощно выступил по этому поводу. Понятно, что Соболев может быть недоволен своим игровым временем или чем-то еще. Но я всегда говорил, что мы знаем о происходящем внутри команды. Надеюсь только, что там не происходит каких-то серьезных «подводных течений», которые влияют на микроклимат. Хотя, конечно, без этого наверняка не обходится. Все-таки там что-то есть. Но во внутренние проблемы лезть не хочется. Хорошо, что одержали в итоге такую тяжелую победу», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

После первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестую позицию в турнирной таблице РПЛ. 25 ноября московская команда на выезде сыграет протий «Балтики», идущей на 14-м месте в чемпионате.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-perestanovki-ispolnitelej-v-sostave-spartaka-mozhno-musolit-beskonechno-no-abaskal-vse-skazal/
Александр Соболев
Роман Шишкин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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26.11 16:30
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 - : -
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