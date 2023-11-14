Булыкин сообщил, что вряд сыграет в ретро-матче между «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, примет ли он участие в ретро-матче против ЦСКА.

«Вряд ли я буду играть. Пока никто ничего не говорил, но думаю, не буду участвовать в этом матче. Мне было бы интересно сыграть, но видимо, ветераны «Локомотива» есть другие», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Ретроматч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что участие в игре примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Элвер Рахимич и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин и Валерий Газзаев.