Газизов не поедет со «Спартаком» на матчи против «Сочи» и «Зенита»

По информации «СЭ», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в среду попрощается с командой.

Менеджер не поедет с игроками на матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» (12 декабря) и встречу 19-го тура против «Зенита» (16 декабря).

Ранее стало известно, что московский клуб может объявить об уходе Газизова сегодня или завтра. 52-летний функционер должен встретиться в ближайшее время с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров с 35 очками.

(Максим Алланазаров)