Газизов не поедет со «Спартаком» на матчи против «Сочи» и «Зенита»
18:45
По информации «СЭ», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в среду попрощается с командой.
Менеджер не поедет с игроками на матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» (12 декабря) и встречу 19-го тура против «Зенита» (16 декабря).
Ранее стало известно, что московский клуб может объявить об уходе Газизова сегодня или завтра. 52-летний функционер должен встретиться в ближайшее время с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров с 35 очками.
(Максим Алланазаров)
Опрос
проголосовало: 40309Все опросы
Кто в РПЛ будет первым к зимней паузе и станет главным претендентом на золото?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю