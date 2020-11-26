Бывший владелец «Спартака» прокомментировал слухи об уходе Газизова из клуба

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Ранее об этом сообщил «РБ-Спорт».

— Мне кажется, это провокация тех, кто хочет занять место Газизова или вернуться на те позиции, которые были до него. Не вижу причин, по которым его можно сейчас убирать.

— Говорят, что у Газизова недопонимание с Заремой Салиховой.

— Практически ни с кем там не общаюсь, не знаю внутреннюю кухню. Если она будет так каждые полгода убирать директоров, то ничего хорошего из этого не выйдет. Честно говоря, не верю в это. Два уфимских человека должны легко находить общий язык.

— Кого вы имели ввиду под людьми, которым это может быть выгодно?

— Наверное, того же, кого Газизов имел в виду, когда говорил, что приостановил какие-то покупки и не дал нажить денег на предыдущей трансферной кампании.

— То есть те, кому Газизов, по его словам, «прикрыл кормушку»?

— Об этом и говорю. Возможно, это ответ на те его слова. Думаю, что это запущенная утка, нежели реальная информация.

— У вас нет ощущения, что у Газизова уже нет полного карт-бланша?

— Почему? На чем вы основываетесь?

— Потому что сейчас есть ощущение, что все в клубе контролирует Салихова.

— Мы это знаем по каким-то слухам. Я ни разу не читал и не видел претензий с ее стороны в адрес Газизова. Не вижу причин, по которой его можно убрать. Директора убирают, когда деньги не туда потрачены, команда играет из рук вон плохо. «Спартак» играет неплохо, показывает хороший, интересный футбол. Может быть, конечно зреет какой-то скандал, о котором мы не знаем, и кто-то работает на опережение. Может быть, какие-то судейские вещи выплыли. Но это чисто предположения. Потому что я не вижу других вариантов, где Газизов мог накосячить.

— А трансферное окно?

— Разве оно хуже, чем-то, когда за Крала и Тила засадили 30 миллионов евро? На мой взгляд, лучше ничего не потратить или потратить немного, чем совершать такие глобальные ошибки. Уж лучше пусть Урунов там по бутикам тусуется за 3 миллиона, чем за 20 миллионный Тиль, который через сезон уходит в аренду играть за дубль клуба Бундеслиги. На мой взгляд, серьезных претензий к Газизову предъявить нельзя. Он на своем месте и пока справляется. (Севастиан Терлецкий)

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слухи об уходе Газизова из «Спартака», сравнив ситуацию с переходом на систему «весна-осень».

«Спартак» после 15 матчей занимает третье место в Тинькофф-РПЛ, имея в активе 29 очков.