Шалимов заявил, что «Уралу» не дали пенальти, который должен был быть

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2). По его словам, ничья — хороший результат.

«Игрой мы довольны. Мы играли с командой, которая на ходу. Они хорошо усилились. С одной стороны, мы довольны, но как развивалась игра. С этим пенальти, который нам назначили. Ну и последний эпизод... Мы им недовольны. Но ничья — хороший результат».

Шалимов добавил, что «Урал» в концовке матча с ЦСКА не получил пенальти, который должен был быть назначен.

«Идем от игры к игре. Какая проблема? Мы были на третьем месте по пропущенным мячам. Мы достаточно организованы в обороне, но не можем реализовать. Но это работа, надо выправлять ситуацию. Мы рады, что мы зацепили очко, но в конце нам не дали пенальти, который должен был быть».

ЦСКА занимает третье место с 43 очками в 23 матчах, «Урал» поднялся с последнего места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.