ЦСКА — «Зенит»: арбитр Кукуляк получит двойку от инспектора
22:12
Арбитр матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (2:3) Евгений Кукуляк получит низкую оценку за качество своей работы.
К сожалению для судьи, два решения в ключевых эпизодах он смог принять только после вмешательства видеоассистентов Игоря Панина и Антона Аверьянова. Таким образом, он потерял по половине балла за каждый момент.
Инспектор Александр Гвардис, возможно, поднимет базовую оценку из-за сложности игры. В итоге Кукуляк сможет рассчитывать на 7,5-7,6 балла по 10-балльной системе. Это двойка по 5-балльной.
(Александр Бобров)
38
Зачет
vs
60
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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