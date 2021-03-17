Арбитр матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (2:3) Евгений Кукуляк получит низкую оценку за качество своей работы.

К сожалению для судьи, два решения в ключевых эпизодах он смог принять только после вмешательства видеоассистентов Игоря Панина и Антона Аверьянова. Таким образом, он потерял по половине балла за каждый момент.

Инспектор Александр Гвардис, возможно, поднимет базовую оценку из-за сложности игры. В итоге Кукуляк сможет рассчитывать на 7,5-7,6 балла по 10-балльной системе. Это двойка по 5-балльной.

(Александр Бобров)