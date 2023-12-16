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Судейство

Сегодня, 17:17

Карасев — о последних скандальных событиях РПЛ: «У меня иммунитет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев рассказал об отношении к последним ситуациям с удалением тренеров и игроков за критику судейства в РПЛ.

«Всегда было, что кто-то где-то скажет и КДК принимает решения. Может, у меня иммунитет. Я не особо по этому поводу комплексую, напрягаюсь и так далее», — сказал Карасев.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был дисквалифицирован КДК на два матча (один из которых условно) за критику решения провести матч против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Он назвал дебилом человека, который принял решение о проведении матча.

Также тренер «Локомотива» Михаил Галактионов получил дисквалификацию на две игры за нецензурную критику судейства матча с «Крыльями Советов» (3:3).

РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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