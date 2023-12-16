Карасев — о последних скандальных событиях РПЛ: «У меня иммунитет»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал об отношении к последним ситуациям с удалением тренеров и игроков за критику судейства в РПЛ.

«Всегда было, что кто-то где-то скажет и КДК принимает решения. Может, у меня иммунитет. Я не особо по этому поводу комплексую, напрягаюсь и так далее», — сказал Карасев.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был дисквалифицирован КДК на два матча (один из которых условно) за критику решения провести матч против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Он назвал дебилом человека, который принял решение о проведении матча.

Также тренер «Локомотива» Михаил Галактионов получил дисквалификацию на две игры за нецензурную критику судейства матча с «Крыльями Советов» (3:3).