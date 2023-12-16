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Пикущак считает, что Сперцяну надо еще полгода поиграть в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий и тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал о том, когда Эдуарду Сперцяну стоит уехать в европейский чемпионат.

«Думаю, Сперцяну надо потерпеть. До лета — идеально. Еще полгода надо поиграть в России. А там уже — как он захочет. Но парень, отмечу, очень дорожит «Краснодаром». Скромный, ответственный. Он воспитанник этого клуба и очень его любит. Не думаю, что руководство будет препятствовать его уходу. Но сейчас еще не время», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

23-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-pikushhak-ideal-no-esli-spertsyan-eshhe-polgoda-poigraet-v-rossii/
Игорь Пикущак
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Виктор Александров

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