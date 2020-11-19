Семин прокомментировал возможность назначения Бориса Ротенберга гендиректором «Локо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении Бориса Ротенберга на должность генерального директора клуба. Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Честность — не порок».

— Что я могу комментировать? Это парень, который в состоянии работать на любой должности, имеющий большой опыт в футболе. Все, что я могу сказать. Но я не знаю этой информации, не могу комментировать. Если это произойдет, то у «Локомотива» будет очень хороший специалист, который знает свое дело. (Севастиан Терлецкий)