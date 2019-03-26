Семен Слепаков: "Мне все писали: давай песню про Кокорина с Мамаевым. Нет! Не хочу принимать участие в травле"

Российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении футболистов и их соучастников направлено в суд. Дело было возбуждено по ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ст. 116 ("Побои") и ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ.

Сейчас футболисты находятся в СИЗО. Им и двум их соучастникам вменяют статьи "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". По данным следствия, спортсмены и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем, уже в кафе, - главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

– Дурацкая ситуация. Я в такие моменты переживаю за реакцию народа. Мы как-то увлекаемся морализаторством, воспитанием… Такое ощущение, что каждый считает своим долгом высказаться. Читаю дискуссии в интернете, там спрашивают: ну, что, должны выйти Кокорин и Мамаев? И кто-то отвечает: пусть сидят! И там 3000 лайков.

А другой пишет: да ладно, пусть уж выйдут! ВЫ КТО ВСЕ ТАКИЕ ВООБЩЕ? Почему вы эти решения принимаете? Должен же быть закон! Надо действовать в соответствии с ним! Мне кажется странным, что они так долго сидят за то, что совершили. Я понимаю, что это показательная порка. Но надо ли, чтобы у них из-за этого вся карьера шла под откос? Я всегда сочувствую в таких ситуациях.

– А вы можете представить, что кто-то из вашего окружения окажется на их месте?

– Нет, в моем окружении нет подобных людей. У моего круга общения, наверное, интересы немного другие. Мы не ведем себя агрессивно в такие моменты.

– Тогда откуда у вас сочувствие, если для вас и вашего окружения подобное поведение тоже дико и неприемлемо?

– Наказание должно быть адекватно проступку. Они никого не убили, не ограбили…

– Почему вы до сих пор не затронули эту тему в своем творчестве?

– Мне это не смешно! Честно – мне это не-смеш-но! Когда начинается травля, я отхожу в сторону. Я не хочу принимать участие в травле. Не хочу быть частью толпы! Быть этим г****ом, – у вас в "Спорт-Экспрессе" можно слово "г****о" говорить? – которое либо палец вверх делает, либо палец вниз. Как в гладиаторских боях, когда лежит человек на земле и люди принимают решение – так сделаем или вот так. И если палец вверх, то они такие милостивые, а если вниз – то они решают его судьбу, мол, нам так хочется.

Я против этого! Хочу быть в стороне! Ненавижу травлю! Еще бы в этот момент я, такой нарядный, со своей песенкой выбегал бы и пел про них. На той неделе, когда их посадили, мне все писали: давай песню про Кокорина с Мамаевым. Нет! Вообще не захотелось! (Максим Максимов)

"Про Кокорина и Мамаева петь не буду. Ненавижу травлю!" (Не)серьезное интервью Семена Слепакова