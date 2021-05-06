«Динамо» может подписать защитника «Лозанны»

«Динамо» интересуется защитником «Лозанны» Ноа Лусли, сообщает швейцарский портал 4-4-2.

По информации источника, к 24-летнему швейцарцу также проявляют интерес «Эмполи» и еще несколько клубов чемпионата Италии. Сообщается, что представители игрока уже контактировали с некоторыми клубами.

В сезоне-2020/21 Лусли провел 29 матчей за «Лозанну», на его счету 1 результативная передача. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2021 года. Игрок хочет покинуть команду на правах свободного агента и попробовать свои силы за границей.