«Динамо» может подписать защитника «Лозанны»
12:45
«Динамо» интересуется защитником «Лозанны» Ноа Лусли, сообщает швейцарский портал 4-4-2.
По информации источника, к 24-летнему швейцарцу также проявляют интерес «Эмполи» и еще несколько клубов чемпионата Италии. Сообщается, что представители игрока уже контактировали с некоторыми клубами.
В сезоне-2020/21 Лусли провел 29 матчей за «Лозанну», на его счету 1 результативная передача. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2021 года. Игрок хочет покинуть команду на правах свободного агента и попробовать свои силы за границей.
Дополнительная информация:
https://www.4-4-2.com/super-league/fc-lausanne-sport/noah-loosli-sommer-wechsel-ausland/
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