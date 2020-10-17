Семак ответил на вопрос о вакцине от коронавируса
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ сообщил, что вакцинироваться от коронавируса в команде будут только при подробном изучении этого вопроса.
— Собирается ли «Зенит» привиться от коронавируса?
— Ситуация сложная эпидемиологическая. По поводу вакцины — для игроков в таком режиме сложно что-то предпринять. Когда будет понятна ситуация с вакцинацией, тогда изучим подробно вопрос. Пока игроки соблюдают требования, которые есть. Мы надеемся, будет как можно больше здоровых игроков. (Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.