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Семак ответил на вопрос о вакцине от коронавируса

17:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ сообщил, что вакцинироваться от коронавируса в команде будут только при подробном изучении этого вопроса.

— Собирается ли «Зенит» привиться от коронавируса?

— Ситуация сложная эпидемиологическая. По поводу вакцины — для игроков в таком режиме сложно что-то предпринять. Когда будет понятна ситуация с вакцинацией, тогда изучим подробно вопрос. Пока игроки соблюдают требования, которые есть. Мы надеемся, будет как можно больше здоровых игроков. (Гоша Чернов)

Зенит — Сочи

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