Семак объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе "Зенита" на матч с "Сочи"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России с "Сочи". Встреча пройдет в Сочи, на стадионе "Фишт", начало – в 21.30 (мск).

– Похож ли "Сочи" на "Тамбов", или это совершенно разные истории?

– Это разные команды, нет команд, которые похожи друг на друга, – сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". – Везде разные футболисты играют, это накладывает, естественно, свой отпечаток и придает свой почерк игры, они разные. А что касается новичков: мы ставим того, кто выглядит лучше и того, кто должен играть, исходя из многих факторов.

– Сегодня в стартовом составе отсутствует Артем Дзюба. Это связано с тем, что у него было недомогание на неделе? Готов ли он помочь команде?

– Конечно, он готовится и готов выйти помочь. Это связано с недомоганием, он плохо себя чувствовал и практически там полторы полноценных тренировок смог потренироваться. Поэтому сейчас восстанавливается, но при необходимости, конечно, готов выйти и помочь команде.

– В целом "Сочи" удивил вас в первом матче со "Спартаком"? Какие сильные и слабые стороны вы увидели у этой команды?

– Конечно, удивила команда не только меня, но и многих. Играли очень здорово, особенно в первом тайме, минут 30, когда очень высоко прессинговали. Абсолютно вышли без робости, которая иногда присуща новичкам. Но в команде достаточно опытных игроков, которые играли в премьер-лиге, и наш десант, который играет за "Сочи". Это все игроки очень хорошего уровня, и естественно они усилили игру команды, безусловно.

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