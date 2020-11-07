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Селихов попал в заявку «Спартака» впервые за 446 дней

14:03
Александр Селихов. Фото ФК «Спартак»
Александр Селихов. Фото ФК «Спартак»
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Голкипер Александр Селихов включен в заявку «Спартака» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Вратарь попал в число запасных.

Селихов впервые за 446 дней оказался в заявке основы «Спартака».

В последний раз он выходил на поле в составе красно-белых в апреле 2019 года, когда в дерби с ЦСКА его команда уступила 0:2. Селихов тогда получил травму и был заменен. Впоследствии он перенес операцию в связи с рецидивом повреждения ахиллова сухожилия и больше года не выходил на поле. Недавно вратарь впервые за долгое время принял участие в матче, сыграв за «Спартак-2».

Урал — Спартак

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