Селихов попал в заявку «Спартака» впервые за 446 дней
Голкипер Александр Селихов включен в заявку «Спартака» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Вратарь попал в число запасных.
Селихов впервые за 446 дней оказался в заявке основы «Спартака».
В последний раз он выходил на поле в составе красно-белых в апреле 2019 года, когда в дерби с ЦСКА его команда уступила 0:2. Селихов тогда получил травму и был заменен. Впоследствии он перенес операцию в связи с рецидивом повреждения ахиллова сухожилия и больше года не выходил на поле. Недавно вратарь впервые за долгое время принял участие в матче, сыграв за «Спартак-2».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.