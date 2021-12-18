«Сбылась моя мечта». Крыховяк побывал в Национальном парке Кибале в Уганде
Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк опубликовал пост в Instagram с отпуска.
«Сбылась моя мечта. Невероятный опыт, контакт с этими животными уникален. Для их безопасности во время пандемии в джунглях нужно носить маску, чтобы никто не заразил шимпанзе и горилл», — написал Крыховяк.
Хавбек побывал в Национальном парке Кибале, расположенном в Уганде, где свободно разгуливают обезьяны.
В первой половине сезона-2021/22 РПЛ 31-летний Крыховяк сыграл за «Краснодар» 15 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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