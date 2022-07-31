Орлов: «Конкуренция между Мостовым и Бакаевым довольно серьезная»

Комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

— Как вам Мостовой сегодня?

— Он молодец, понравился. Вот Мостовой как раз уже понимает, чего хотят бразильцы. Андрей раскрылся при таких партнерах. Клаудиньо, Вендел, Малком ему помогают прогрессировать, дают возможность импровизировать. Никто на него не кричит, не давит: «Отдай пас»! Поэтому Мостовой понимает, что надо рисковать, берет игру на себя, идет в обыгрыш.

— При таком Мостовом у Бакаева мало шансов пробиться в стартовый состав? Иди сегодня Зелимхан, выйдя на замену, доказал, что достоин большего игрового времен?

— Считаю, что конкуренция между Мостовым и Бакаевым довольно серьезная. Посмотрим, что будем дальше. Есть же травмы, другие обстоятельства. Но сейчас Семак может быть доволен. У него есть обойма, ротация. Тот же Сергеев вышел на замену и забил два гола. Понятно, что ему моменты создали партнеры, но статистика вещь упрямая. Правда, настораживает один момент.

— Какой?

— Дома «Зенит» играет в два раза лучше, чем на выезде. В этом вся шутка. С «Химками» же питерцы не провели так второй тайм, как сегодня. Какая-то выхолощенность была.