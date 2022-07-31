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Сегодня, 11:35

Орлов: «Конкуренция между Мостовым и Бакаевым довольно серьезная»

Орлов оценил перспективы Бакаева в «Зените»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

— Как вам Мостовой сегодня?

— Он молодец, понравился. Вот Мостовой как раз уже понимает, чего хотят бразильцы. Андрей раскрылся при таких партнерах. Клаудиньо, Вендел, Малком ему помогают прогрессировать, дают возможность импровизировать. Никто на него не кричит, не давит: «Отдай пас»! Поэтому Мостовой понимает, что надо рисковать, берет игру на себя, идет в обыгрыш.

При таком Мостовом у Бакаева мало шансов пробиться в стартовый состав? Иди сегодня Зелимхан, выйдя на замену, доказал, что достоин большего игрового времен?

— Считаю, что конкуренция между Мостовым и Бакаевым довольно серьезная. Посмотрим, что будем дальше. Есть же травмы, другие обстоятельства. Но сейчас Семак может быть доволен. У него есть обойма, ротация. Тот же Сергеев вышел на замену и забил два гола. Понятно, что ему моменты создали партнеры, но статистика вещь упрямая. Правда, настораживает один момент.

—  Какой?

— Дома «Зенит» играет в два раза лучше, чем на выезде. В этом вся шутка. С «Химками» же питерцы не провели так второй тайм, как сегодня. Какая-то выхолощенность была.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Футбол
ФК Зенит
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0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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