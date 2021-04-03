Сандро Шварц: «Динамо» очень серьезно подошло к матчу с «Уфой»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы в домашнем матче 24-го тура Тинькофф РПЛ над «Уфой» (4:0) отметил концентрацию своих игроков.
— Я считаю, что мы сегодня очень серьезно подошли к матчу, — сказал Шварц. — Была большая концентрация. В первом тайме сыграли хорошо, был большой процент владения мячом. Команда серьезно подошла к этой встрече. Мы контролировали игру в обоих таймах и два мяча в каждом из них хорошее подтверждение этому.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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