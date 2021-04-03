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Сандро Шварц: «Динамо» очень серьезно подошло к матчу с «Уфой»

21:34
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы в домашнем матче 24-го тура Тинькофф РПЛ над «Уфой» (4:0) отметил концентрацию своих игроков.

— Я считаю, что мы сегодня очень серьезно подошли к матчу, — сказал Шварц. — Была большая концентрация. В первом тайме сыграли хорошо, был большой процент владения мячом. Команда серьезно подошла к этой встрече. Мы контролировали игру в обоих таймах и два мяча в каждом из них хорошее подтверждение этому.

(Владимир Пушкарев)

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