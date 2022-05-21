«Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч 30-го тура РПЛ

«Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Динамо»: Лещкук, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.

Запасные: Шунин, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Сазонов, Осокин, Макаров, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Прохин, Бурмистров, Жоазиньо, Воробьев, Мелкадзе.

После 29 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» с 53 баллами располагается на третьей позиции.