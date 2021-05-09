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Саломон Рондон — болельщикам ЦСКА: «Спасибо за все!»

01:11
Саломон Рондон. Фото Дарья Исаева, «СЭ"/ Canon EOS-1D X Mark II.
Саломон Рондон. Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/ Canon EOS-1D X Mark II.
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Форвард ЦСКА Саломон Рондон после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1) поблагодарил болельщиков команды. При этом он, вероятно, дал понять, что не останется в команде.

«Ассист и победа! Спасибо за все, «ВЭБ Арена», — написал венесуэлец в Instagram.

Публикация от Salom?n Rond?n (@salorondon23)

Футболист в этой игре записал в свой актив результативную передачу на Федора Чалова. По данным «СЭ», ЦСКА не заинтересован в выкупе контракта игрока.

31-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды из китайского клуба «Далянь». В текущем сезоне он провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COoAszuh3am/

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