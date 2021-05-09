Саломон Рондон — болельщикам ЦСКА: «Спасибо за все!»
01:11
Форвард ЦСКА Саломон Рондон после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1) поблагодарил болельщиков команды. При этом он, вероятно, дал понять, что не останется в команде.
«Ассист и победа! Спасибо за все, «ВЭБ Арена», — написал венесуэлец в Instagram.
Футболист в этой игре записал в свой актив результативную передачу на Федора Чалова. По данным «СЭ», ЦСКА не заинтересован в выкупе контракта игрока.
31-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды из китайского клуба «Далянь». В текущем сезоне он провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
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