Форвард ЦСКА Саломон Рондон после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1) поблагодарил болельщиков команды. При этом он, вероятно, дал понять, что не останется в команде.

«Ассист и победа! Спасибо за все, «ВЭБ Арена», — написал венесуэлец в Instagram.

Футболист в этой игре записал в свой актив результативную передачу на Федора Чалова. По данным «СЭ», ЦСКА не заинтересован в выкупе контракта игрока.

31-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды из китайского клуба «Далянь». В текущем сезоне он провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах.