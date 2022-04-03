Спортивный директор «Локомотива» Цорн заявил, что вопрос с главным тренером решится на следующей неделе

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Хорошая победа. Стоило ли играть на таком поле? Я думаю, что стоило, — отметил Цорн.

— Для вас это был принципиальный матч?

— Для меня да.

— Кому и что вы хотели доказать?

— Я ничего не хотел доказать, просто хотел выиграть очередное дерби.

— Кто будет тренером «Локомотива»?

— Все увидите на следующей недели.

Напомним, 1 марта команду покинул Маркус Гисдоль. Марвин Комппер стал исполняющим обязанности главного тренера, хотя официально на эту должность вступил Дмитрий Лоськов, так как у Комппера нет необходимой лицензии.