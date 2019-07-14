22:36 | Футбол — РПЛ

Сафонов признал, что ошибся в эпизоде с пропущенным голом в матче с "Ахматом"

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Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал пропущенный гол в матче 1-го тура чемпионата России против "Ахмата".

На 28-й минуте встречи Бернард Бериша в падении отправил мяч в ворота после прострельной передачи Ризвана Уциева с фланга.

– Я ошибся, из-за этого мы пропустили мяч, – сказал Сафонов в эфире канала "Матч премьер".

 

Ахмат - Краснодар

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