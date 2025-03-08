«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: Маухуб вывел хозяев вперед

Московское «Динамо» открыло счет в матче против махачкалинского «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ — 1:0.

На седьмой минуте отличился марокканский форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб. Голевую передачу отдал новичок москвичей Хуан Касерес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.