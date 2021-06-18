Роберто Карлос рассказал, как в 1990-х мог оказаться в «Спартаке»

Бывший защитник «Анжи» и «Реала» Роберто Карлос рассказал, что в 1990-х мог перейти в «Спартаке».

«У меня действительно был шанс оказаться в «Спартаке» — представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешел, за меня предложил намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант.



Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией с 2011 года, когда перешел в «Анжи», то нет — первые контакты с вашей страной случились еще в 90-х», — цитирует Карлоса Sport24.

Роберто Карлос выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. Он также становился победителем Лиги чемпионов трижды (1998, 2000 и 2002) с «Реалом».