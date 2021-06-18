Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Роберто Карлос рассказал, как в 1990-х мог оказаться в «Спартаке»

11:17
Роберто Карлос. Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»
Роберто Карлос. Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»
Теги:

Бывший защитник «Анжи» и «Реала» Роберто Карлос рассказал, что в 1990-х мог перейти в «Спартаке».

«У меня действительно был шанс оказаться в «Спартаке» — представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешел, за меня предложил намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант.

Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией с 2011 года, когда перешел в «Анжи», то нет — первые контакты с вашей страной случились еще в 90-х», — цитирует Карлоса Sport24.

Роберто Карлос выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. Он также становился победителем Лиги чемпионов трижды (1998, 2000 и 2002) с «Реалом».

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-06-18-r-karlos-spartak-khotel-kupit-menya-no-inter-predlozhili-namnogo-bolshe

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хорватия — Чехия: прогноз от Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Стали известны подробности трагедии супругов-рыбаков в Приморье
Названа предварительная причина смерти актера Андрея Егорова
Могли ли Дмитрия Дюжева уволить из МХТ из-за Ольги Бузовой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
1
Офсайд