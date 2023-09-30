«Рубин» — «Краснодар»: Олусегун удвоил преимущество гостей

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун забил на 86-й минуте матча 10-го тура РПЛ с «Рубином» — 2:0.

Кордоба забежал в штрафную и прострелил во вратарскую, а Олусегун, сыграв на опережение, пробил под перекладину.