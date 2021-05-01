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«Рубин» — «Динамо»: казанцы забили второй гол, играя в меньшинстве

15:39
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Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом увеличил преимущество своей команды в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

На 80-й минуте южнокореец реализовал выход 1 на 1 с вратарем бело-голубых Антоном Шуниным после ошибки защитника «Динамо» Романа Нойштедтера.

Для Хвана этот гол стал 4-м в сезоне-2020/21 во всех турнирах.

Рубин — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры